Giovedì 21 Luglio 2022, 13:04 - Ultimo aggiornamento: 13:07

È stato ribattezzato “San Paulo la Joya” Paulo Dybala. Nel quartiere romano Monti è stato disegnato un murale 7 metri che ritrae il nuovo acquisto giallorosso.

Dybala, il murale a Monti: dove si trova

Si trova precisamente in Via Ciancaleoni a circa 50 metri dal ritratto dello Special One con la scritta “San José”. Un omaggio al campione argentino che lunedì scorso ha scelto di vestire la maglia della Roma. L’opera è stata realizzata dallo street artist Anonimo 74 e nelle prossime ore la completerà, in tempo per il ritorno della Roma dal Portogallo. Adesso, anche Dybala è impresso nei muri della Capitale dopo Totti, De Rossi e Mourinho.