Ucraina, al circolo di Roma “Due Ponti” la partita di calcio benefica: in campo attori e sportivi

Una partita di benificienza a favore della popolazione ucraina. E’ quella che si è svolta ieri allo Sporting club Due Ponti di Roma. A scendere in campo alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport divisi in due squadre scese in campo con una divisa da gioco con i colori del paese dell’est Europa e la scritta sulle magliette “In campo per l’Ucraina”. L’evento, organizzato dal patron del Due Ponti, Emanuele Tornaboni in collaborazione con l’associazione del Fatebenefratelli, Afmal – rappresentata dal vice presidente Fra Gerardo d’Auria – ha visto anche la partecipazione di Don Marco Semehen, rettore della Basilica di Santa Sofia che ha voluto ringraziare personalmente gli intervenuti per la generosità e la solidarietà dimostrata nei confronti del suo popolo. Sul rettangolo di gioco si sono sfidati due formazioni capitanate rispettivamente da Jimmy Ghione e dall’ex calciatore della Roma, Gigi Di Biagio. In campo anche l’attore Giorgio Pasotti, Charlie Gnocchi e i giornalisti Marco Mazzocchi e Guido De Angelis.

Ha preferito rimanere a guardare, invece, Sebastiano Somma e Jonas Bascir. Accanto a lui anche una folta rappresentanza femminile formata da Samantha De Grenet, Annalisa Minetti, la conduttrice Elena Ballerini, Antonella Salvucci e Sofia Bruscoli che al termine dell’incontro ha premiato con una coppa la squadra vincitrice. Non hanno resistito, invece, al fascino del campo da padel l’ambasciatrice della Colombia in Italia, Gloria Ramirez e la criminologa Flaminia Bolzan dove hanno dato sfoggio delle loro qualità. Molto soddisfatto per la riuscita dell’evento i fratelli Emanuele e Pietro Tornaboni, non nuovi nell’organizzare nel loro circolo lodevoli iniziative di solidarietà.

«Anche oggi – ha detto Emanuele Tornaboni – i nostri ospiti e soci hanno dimostrato di avere un grande cuore. Ma la raccolta di cibo, beni di prima necessità indumenti e tutto quello che può servire durerà presso la nostra sede fino al 2 aprile. Il giorno dopo porteremo tutto in Polonia, al confine con l'Ucraina, dove il Fatebenefratelli ha anche degli ospedali».