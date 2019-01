Auto in fiamme, danneggiata vetrina del Teatroinscatola a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due macchine sono andate a fuoco subito dopo la mezzanotte in Lungotevere degli Artigiani 14 al Portuense. A causare lo scoppio delle vetture sono stati probabilmente i petardi e i fuochi d'artificio gettati dai palazzi limitrofi.L'esplosione ha danneggiato la facciata dell'edificio e soprattutto ha mandato in frantumi i vetri d'ingresso dell'associazione culturale Teatroinscatola.Molto spavento fra i residenti, ma per fortuna nessun ferito. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco e la Polizia per spengere l'incendio e chiarire la dinamica dell'accaduto.