Roma, fa volare drone intorno a San Pietro: denunciato 18enne americano

Un turista statunitense fa volare un drone sopra via della Conciliazione, nei pressi di San Pietro , e viene denunciato dai carabinieri. I militari, impegnati nei quotidiani controlli e vigilanza preventiva nell’area di San Pietro, una volta avvistato il drone hanno subito effettuato una ricerca per identificare la persona che lo stava pilotando. Poco dopo, hanno fermato un cittadino statunitense di 18 anni, a Roma per turismo, mentre stava manovrando ancora il drone mediante il proprio joystick, nella vicina via Rusticucci. I militari hanno invitato il 18enne a far atterrare immediatamente il velivolo che successivamente è stato sequestrato. Portato in caserma per i successivi accertamenti, i carabinieri hanno denunciato lo sprovveduto turista per la violazione dell’articolo 1102 del Codice della Navigazione - violazione del divieto di sorvolo.