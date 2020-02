Spaccio di droga anche a villa Lazzaroni e davanti ai locali di Marconi. 11 arresti

Spacio di droga, 11 le persone finite in manette, sequestrata cocaina, eroina, chetamina, marijuana nonché 38830 euro in contanti .Si spaccia anche all'interno del parco di villa Lazzaroni, sull'Appia e davanti i locali di Marconi.



Nel parco di Villa Lazzaroni due fratelli sono stati sorpresi con 35 grammi di marijuana: il maggiore è stato arrestato mentre il minore è stato denunciato in stato di libertà. Blitz anche in piazza Marconi, nei pressi di un noto locale dove era in corso un evento, gli investigatori di Esposizione hanno notato alcuni giovani che si avvicinavano in momenti diversi ad un giovane con il quale si scambiavano qualcosa. Fermato per accertamenti, S.R. di Tivoli e residente a Palombara Sabina, è stato trovato con 6 involucri di cocaina e con circa 560 euro in contanti mentre presso la sua abitazione, nella sua camera da letto dentro una custodia porta dvd hanno rinvenuto 1 involucro in cellophane trasparente chiuso con filo di ferro con guaina in plastica con all’interno circa 6 grammi della stessa sostanza. Convalidato l’arresto, al 19enne è stata applicata la misura cautelare del Divieto di Dimora nel Comune di Roma.



Sorpreso tra via Ricasoli e piazza Vittorio Emanuele mentre cedeva un involucro, in cambio di una banconota da 20 euro, I.Y.Y., è stato fermato dagli agenti del commissariato Esquilino impegnati nei consueti servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. All’interno dello zaino anche 4 flaconi di metadone. A Tor Bella Monaca, nel corso di un controllo per verificare la presenza in casa di S.B. 28enne agli arresti domiciliari, i poliziotti hanno rinvenuto dell’eroina, 32.660 euro in contanti, una macchina conta soldi e tutto il materiale per il confezionamento. Di nuovo in manette è stato accompagnato nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



A Corviale, a casa di uno spacciatore, grazie al fiuto dei cani antidroga gli agenti hanno sequestrato in camera da letto, in un vano nascosto posizionato sul fianco del comò, accessibile grazie ad un meccanismo a molla, circa 57 grammi di cocaina, un bilancino di precisione. A Sacrofano è stato arrestato un 29enne: a casa nascondeva 19 grammi di marijuana, alcuni grammi di chetamina, 2 bilancini di precisione e 610 euro in contanti.

controlli sono stati effettuati anche al Quarticciolo, vicino la stazione metro Lepanto.



Numerose dosi di cocaina, oltre al sequestro di 5.000 euro in contanti, è invece il frutto di due arresti effettuati dagli agenti del Reparto Volanti. H.A., fermato in via Arzachena è stato trovato con 18 dosi di cocaina ed è stato anche denunciato per guida senza patente; mentre S.V. è stato arrestato dopo che, a seguito della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 19,72 grammi di cocaina e 5.000 euro in contanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA