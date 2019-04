Roma, nascondeva 3 kg di droga nel trolley: arrestato alla stazione Tibus

Nel trolley nascondeva 3 chili di marijuana. Fermato alla stazione Tibus un trafficante di 26 anni, del Gambia. Una pattuglia mista, impegnata nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, composta da carabinieri della stazione Roma Salaria e militari dell'Esercito Italiano in forza all'11° Reggimento Bersaglieri del Raggruppamento Lazio Abruzzo a guida Brigata «Sassari», ha notato l'uomo - senza fissa dimora e con precedenti - aggirarsi in atteggiamento sospetto nell'area della stazione Tibus.

Durante la perquisizione, nel trolley che l'uomo portava al seguito sono stati rinvenuti due involucri di cellophane contenenti la droga. Il trafficante è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di analoghi controlli, in largo Guido Mazzoni, i carabinieri della stazione di Roma viale Libia hanno notato un altro cittadino straniero sospetto. Alla vista dei militari, però, l'uomo ha abbandonato lo zaino che portava in spalla e si è dato alla fuga. Nel bagaglio c'erano 2,8 kg di marijuana, divisa in più involucri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA