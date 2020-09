Roma, controlli antidroga da Trastevere al Quarticciolo: arrestati 8 spacciatori in 24 ore

Nelle ultime 24 ore i carabinieri hanno arrestato otto persone per spaccio e sequestrato ingenti quantitativi di hashish, cocaina e marijuana. In via del Pescaccio, in zona Casal Lumbroso, un romano di 46 anni, pregiudicato, è stato trovato alla guida con 15 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1,5 kg, 255 euro in contanti e un telefono cellulare ritenuto collegato alle attività di spaccio.

Guerra allo spaccio nella Capitale, 8 arresti nella notte

Al Quarticciolo, invece, sono stati arrestati due uomini e una donna tra i 19 e i 42 anni, tutti pregiudicati, sorpresi in via Manfredonia subito dopo aver ceduto delle dosi di cocaina. Addosso nascondevano 11 dosi di droga e 340 euro. Altri 20 grammi di cocaina sono stati sequestrati a un albanese di 21 anni, con precedenti specifici e nella Capitale senza fissa dimora. Il giovane spacciatore è stato sorpreso in via Lorenzo, all’angolo con via Parini, dove aveva appena ceduto per 40 euro una dose.

Un ragazzo, romano, 16 anni, è stato bloccato in via Dionisio, dopo che i carabinieri lo hanno visto depositare una busta all’interno del cortile di un condominio da cui successivamente ha prelevato degli involucri riponendoli nel suo marsupio. I militari sono immediatamente intervenuti recuperando complessivamente 50 grammi di hashish e 30 grammi di marijuana. In via Flaminia è stato invece fermato un egiziano di 42 anni, sorpreso in possesso di 45 g di cocaina. In zona La Storta, in via Pianezza, nell’abitazione di un romano di 32 anni, incensurato, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 360 grammi di marjiuana, 7 piante di cannabis, un bilancino di precisione e il materiale utile al confezionamento delle dosi.

In Centro, più precisamente a Trastevere una persona è stata denunciata mentre altri due sono stati segnalati, perché trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale: in tutto sono state identificate oltre 150 persone. A Ponte Sisto un 47enne romano, disoccupato e con precedenti, è stato denunciato perché si è rifiutato di fornire le sue generalità ai militari che lo stavano controllando, rivolgendosi anche nei loro confronti con frasi minacciose.

