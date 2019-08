Roma, Tor Bella Monaca, sequestrate 17mila dosi di cocaina: 2 arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera durante servi di appostamento e controllo del territorio gli investigatori della Squadra Mobile hanno arrestato due uomini per detenzione ai fini di spaccio e sequestrato oltre tre chili di cocaina a Tor Bella Monaca. Si tratta di due italiani, entrambi pregiudicati di 54 e 55 anni, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di circa 3,360 chili di cocanina, destinata alle piazze di spaccio del quartiere. Dopo una lunga attività di pedinamento, i Falchi della Sesta Sezione sono intervenuti bloccando un’auto sospetta, utilizzata da un pregiudicato della zona, dopo aver notato gli occupanti armeggiare all’altezza della plancia anteriore del mezzo e il passeggero uscire frettolosamente con una busta in mano. Immediatamente bloccato, l’uomo trasportava all’interno della busta un panetto con dentro oltre un chilo di cocaina. All’interno della macchina è stata trovata l’altra droga in un vano segreto dietro l’air-bag lato passeggero che si poteva aprire solo tramite un meccanismo magnetico ed elettronico che si attivava attraverso una sequenza precisa di pulsanti. Sequestrati circa 10mila euro in contanti, durante le successive perquisizioni domiciliati, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Con la cocaina sequestrata, che aveva un grado di purezza prossima all’85%, gli investigatori stimano che si potessero ricavare circa 17mila dosi.