Roma, droga dal Sudamerica: arrestati due spacciatori

Droga dal Sudamerica venduta nelle piazze di spaccio di Roma. Due trafficanti romani sono stati arrestati dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Roma: secondo i militari sono complici del pregiudicato Silvano Mandolesi, già arrestato nello scorso gennaio, nell'ambito delle indagini della Dda capitolina, per il tentativo di importazione dal Sud America di 7 tonnellate di cocaina destinate alle piazze di spaccio di Roma e Napoli, per conto di un'organizzazione criminale riconducibile a Salvatore Casamonica. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Velletri.

Velletri, getta nei cassonetti due bombe tedesche della II guerra mondiale

A luglio del 2018 i finanzieri del avevano intercettato e sequestrato circa 440 kg di hashish, nascosti all'interno di un villino nella zona dei Castelli Romani in uso al pregiudicato, che quindi finì in manette in flagranza di reato. I successivi approfondimenti, hanno permesso di identificare due fratelli originari del quartiere di San Basilio, Marco (classe 1990) e Valerio Laurini (classe 1987), quali suoi complici. I due sono già noti alle forze dell'ordine perchè colpiti da Daspo sportivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA