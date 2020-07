Roma, trovato in casa con 3 litri di «droga dello stupro»: arrestato 51enne

Un 51enne di origini calabresi, è stato arrestato dagli agenti del commissariato Appio, perché trovato in possesso di 3 flaconi da un litro ciascuno, contenenti stupefacente Gbl, detta «droga dello stupro» e numerose pasticche di viagra e cialis. All’interno del frigo sono stati rivenuti invece alcuni flaconi di Popper, una droga inalante. All’interno della camera da letto nascosti tra i vestiti, è stata rinvenuta, invece, la somma di 5.590 euro e nella cassetta di scarico del bagno, all’interno di un guanto in lattice, ulteriori 2 mila euro, tutti in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività illecita.

