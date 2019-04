Roma, blitz dal Prenestino all'Esquilino: arrestati 25 spacciatori

Continua la battaglia delle forze dell'ordine contro la piaga dello spaccio di droga a Roma. Il bilancio dell'ultima settimana è di 25 pusher in manette, 22,405 kg di droga sequestrati. La polizia ha setacciato i quartieri Romanina, San Basilio, Casilino, Prenestino, Esposizione ed il centro con Viminale, Monteverde, Esquilino, San Lorenzo, Porta Pia, Celio e Salario Parioli anche le periferie con il commissariato Velletri.



La maggior parte degli spacciatori sono stati sorpresi in flagrante mentre smerciavano la droga. Tanti i “corrieri” fermati con zaini in spalla e trolley alla mano carichi di droga, all’apparenza normali viaggiatori che, confondendosi con gli altri passeggeri, salivano a bordo di pullman trasportandola verso le più disparate città italiane o addirittura mete estere. Gli arrestati dovranno rispondere del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA