Roma, maxi sequestro di droga al Trullo: 31enne trovato con 70kg di hashish in casa

Maxi sequestro di droga al Trullo. Un 31enne è finito in manette dopo che i carabinieri gli hanno trovato in casa più di 70 kg di stupefacenti. Ora l’uomo è stato arrestato ed è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli. Dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Sequestro di droga al Trullo, la scoperta

Percorreva via Giulio Cesare Viola, vicino a Parco de' Medici, Roma Sud, a bordo della sua auto, quando dagli specchietti retrovisori ha visto spuntare una pattuglia della Stazione Carabinieri Roma Trullo ed ha iniziato ad agitarsi. Ha accostato a bordo della carreggiata e ha voluto farsi sorpassare. Ma i militari si sono insospettiti. Così i Carabinieri hanno fatto un’inversione di marcia e hanno raggiunto l’auto per sottoporla ad un controllo. L’uomo, un romano di 31 anni, sin da subito si è mostrato nervoso nei confronti dei militari. Che all’interno dell’abitacolo hanno trovato due involucri di marijuana di circa 2.2 kg, nel bagagliaio in una busta telata.

Il controllo a casa

I militari hanno esteso il controllo anche al domicilio del 31enne. Qui hanno trovato, e sequestrato, nascosti all’interno dell’armadio e del frigorifero altri stupefacenti. E in particolare: altri 9,4 kg circa di marjuana, suddivisa in confezioni plastificate; 60,5 kg di hashish, suddivisa in panetti e confezioni sferiche, materiale utile per il peso ed il confezionamento delle dosi, quattro telefoni cellulari e la somma in contanti di 1500 euro.