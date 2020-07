Saranno stati i video virali di degrado circolati nelle ultime settimane: dalla signora esasperata che lanciava vasi sui giovani che si prendevano a cazzotti per le vie di Trastevere, fino alla droga consumata sui tetti delle auto (sempre a Trastevere). O anche l’aumento dei casi di Covid nella Capitale e nella Regione. Fatto sta che, lo scorso weekend, la Questura ha messo in campo uno schieramento anti-caos che, nelle piazze in cui è stato dislocato, è riuscito ad arginare la movida più molesta. Qualche eccesso c’è stato, anche perché è impossibile, di fatto, vigilare su ogni singola strada. Ma la stretta contro gli eccessi, spesso legati all’assunzione di droghe ma anche di alcol da parte dei giovanissimi, è innegabilmente partita, con il coordinamento del questore, Carmine Esposito. Da polizia a carabinieri fino a vigili: alcune piazze, tra venerdì e sabato, si sono colorate di blu, come i lampeggianti sempre accesi delle pattuglie.

A Campo de’ Fiori è sceso in campo Isco, lo speciale cane-lupo dei cinofili della polizia, per una “battuta” intorno a fontane e nei vicoli. In un caso, di fronte ad un popolare luogo di ritrovo di giovanissimi, è stato multato un minorenne, in possesso di mariujana (inutile il suo tentativo di sbarazzarsi dell’involucro contenente la droga). Blindata anche la statua di Giordano Bruno: impossibile sedersi sui gradini. Scena analoga a Monti, dove quattro pattuglie dei vigili hanno stazionato di fronte alla fontana dei Catecumeni, evitando qualsiasi assembramento: «Finalmente dopo un anno è stato applicato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, che tutela in particolare 30 fontane monumentali fra cui quella dei Catecumeni», ha fatto notare Nathalie Naim, residente di Monti da sempre in prima linea contro il degrado. Controlli serrati anche a Trastevere: qui, gli agenti sono intervenuti presso un locale, dove era in corso una festa con musica ad alto volume, e hanno scoperto svariati illeciti, tanto da elevare multe per 10mila euro. Sempre a Trastevere, un uomo originario del Gambia è stato arrestato per spaccio, dopo essere stato preso a smerciare droga a piazza Trilussa. Tra piazza Bologna e San Lorenzo, inoltre, la polizia è intervenuta contro gli assembramenti, arrivando ad isolare e chiudere momentaneamente al transito, alcune aree. Virginia Raggi ha sottolineato che «la polizia di Roma Capitale ha effettuato 4mila controlli ed elevato circa 500 multe» (anche a persone che usavano in maniera impropria i monopattini). Nove denunciati, tra i quali 5 coinvolti in una rissa scoppiata a piazza Venezia.

Qualche eccezione, si diceva, c’è stata. Come nella discoteca Mythos, che ha aperto, il 4 luglio, a Villa Borghese. Ressa di ragazzi (senza mascherine) all’entrata, che è degenerata col passare delle ore. Anche all’interno, nessun rispetto sul distanziamento sociale, come documentano i video pubblicati su Instagram dai clienti e dagli stessi gestori dello spazio.



