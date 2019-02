Roma, ketamina, ecstasy e cocaina nello zaino: erano pronti a spacciare all'Eur, arrestati

Avevano pianificato tutto per trascorrere il sabato notte a smerciare droga. In tre, due uomini e una donna però sono finiti in manette grazie all’intervento della Polizia di Stato.



La sostanza stupefacente nello zaino, già suddivisa in dosi, due ragazzi ed una ragazza che con scioltezza si mischiano tra la folla del sabato sera, gesti rapidi e fugaci che celano passaggi di droga. Tutto pianificato tranne gli investigatori del Commissariato Esposizione, diretto da Filiberto Mastrapasqua, in servizio di appostamento nei pressi dei luoghi frequentati dalla movida romana, che assistendo alla scena intervengono per bloccare i giovani. I tre alla vista dei poliziotti hanno tentato di fuggire, opponendo resistenza.



A seguito di perquisizione sono state rinvenute e recuperate diverse dosi di ketamina, ecstasy e cocaina, nonché denaro verosimilmente, provento dell’attività illecita praticata. La successiva perquisizione in un appartamento preso in affitto da uno dei giovani, ha confermato il ritrovamento di ulteriore droga.



I.N., M.M., M.D. queste le iniziali del 36 enne e dei due 24enni arrestati dalla Polizia di Stato, dovranno rispondere dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché di resistenza a pubblico ufficiale.

