Eur, nasconda la droga negli slip: arrestato diciottenne egiziano

Ha tentato in tutti i modi di nascondere la droga. Ha scelto gli slip per occultarla, ma è stato comunque scoperto dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur. I militari hanno arrestato un cittadino egiziano di 18anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



E' accaduto ieri sera, in via del Porto Fluviale: i carabinieri hanno notato il giovane, che si avvicinava ad un gruppo di giovani, in atteggiamento sospetto e, alla vista della pattuglia ha cambiato repentinamente direzione. I militari insospettiti, lo hanno avvicinato e fermato per un controllo.



Il 18enne, si è mostrato particolarmente agitato, comportamento che ha spinto i militari ad approfondire il controllo. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire: 2 dosi di hashish, nella tasca interna del giaccone e, occultato negli slip, un “panetto” di 150 grammi della stessa sostanza. L’arrestato è stato accompagnato in caserma in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.

