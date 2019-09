Traffico di stupefacenti, maxi operazione dei carabinieri a Primavalle: 33 arresti

Operazione dei carabinieri contro pusher e vedette che operavano a Primavalle, alla periferia di Roma. I carabinieri della compagnia Trastevere, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale nei confronti di 31 persone, nonché un'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Roma nei confronti di 2 giovani. Le indagini guidate dalla Dda hanno accertato l'esistenza di un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, composta da persone residenti in un'area di edilizia popolare a Primavalle. Alcuni arresti sono stati eseguiti a Latina. Ultimo aggiornamento: 13:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA