Blitz antidroga della polizia: trovati 32 chili di marijuana e una pistola

Ad Ardea, in provincia di Roma, la Polizia ha smantellato il «casolare della marijuana». In tutto gli agenti, nell'ambito dei servizi antidroga del capodanno, hanno arrestato 7 spacciatori e sequestrato poco meno di 35 kg di droga che era destinata ai festeggiamenti nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Ad Ardea, in un casolare adibito a serra per la coltivazione di marijuana venivano curate tutte le fasi necessarie alla lavorazione della droga, dall'inseminazione alla raccolta e successiva vendita. All'interno del casolare la Polizia ha rinvenuto 32 kg di marijuana e ha sequestrato anche una sofisticata attrezzatura e i fertilizzanti per la coltivazione. L'area era suddivisa in quattro ambienti principali, tra loro comunicanti, nei quali erano state ricavate delle serre ognuna destinata a una precisa fase della lavorazione: coltivazione, raccolta, essiccatura, confezionamento. Una vera e propria serra a regola d'arte, con filtri d'aria, un impianto di condizionamento, un impianto elettrico con quadri elettrici muniti di temporizzatori che regolavano l'accensione delle lampade, nonchè portalampade e pannelli riflettenti. Durante il blitz i poliziotti hanno sorpreso due giovani romani insieme al padre di uno dei due, risultato poi proprietario dell'intero casolare. Inoltre la perquisizione a casa di uno dei due ragazzi ha permesso di sequestrare anche una pistola con matricola abrasa e ulteriori 38 grammi di hashish. I tre uomini, di 56, 27 e 31 anni sono stati arrestati con l'accusa di coltivazione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente e detenzione illegale di armi, e portati nel carcere di Velletri.



Nelle stesse ore poi altri 3 spacciatori sono stati fermati dalla Polizia: nella zona di Porta Cavalleggeri è stato arrestato un 37enne albanese che era in possesso di alcuni grammi di cocaina e 3450 euro in contanti ed è stato denunciato un coetaneo che era con lui. Nella zona di San Basilio è finito in manette un 32enne libico che aveva con sè 39 grammi di cocaina. In zona Portuense, le volanti hanno fermato una Smart con a bordo 2 ragazzi: uno dei 2, un 22enne milanese è stato trovato con alcuni grammi di cocaina, ma dopo una serie di accertamenti i poliziotti hanno individuato la casa del giovane in un casolare di Ponte Galeria e lì hanno sequestrato 135 grammi di cocaina. Il 22enne è stato arrestato mentre il ragazzo che era con lui è stato denunciato. Infine in un appartamento dell'Aventino i poliziotti hanno sequestrato 764 grammi di marijuana, 80 di cocaina e 3145 euro in banconote di vario taglio: in manette è finito un 37enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA