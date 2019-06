Roma, droga nascosta in un libro cassaforte: un arresto a Torpignattara

Nascondevano la cocaina in una piccola cassaforte occultata tra le pagine di un libro. I carabinieri della compagnia Roma Centro hanno arrestato un 29enne e denunciato un 51enne, entrambi romani con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In via Bartolino da Novara, zona Torpignattara, all’esterno di un condominio, i militari hanno notato il 29enne che, al loro passaggio, tentava di nascondersi, come nel tentativo di eludere un controllo. Fermato e perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e una piccola chiave.

In un apparmento dello stabile si trovava il complice di 51 anni. Tra le pagine di un libro, ritagliate in modo da contenerla perfettamente senza destare sospetti, è stata trovata una piccola cassaforte. Aperta con la chiave rinvenuta in tasca al 29enne, la cassaforte conteneva 65 g di cocaina. All’interno di una valigia nascosta in un armadio, invece, sono stati trovati più di 1 kg di marijuana, oltre 2,5 kg di hashish, 18 g di mannite, utilizzata per il taglio dello stupefacente e bilancini di precisione. Sequestrato, insieme alla droga, anche denaro contante. Il 29enne è stato ammanettato e portato in carcere a Regina Coeli, mentre il 51enne è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

