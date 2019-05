Roma, minaccia la madre per farsi dare i soldi per la droga: arrestato 37enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ha mostrato nessun timore, nemmeno in presenza dei Carabinieri, e ha continuato a minacciare l'anziana madre per farsi consegnare i soldi necessari per l'acquisto della droga. Per questo motivo, ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un romano di 37 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentata estorsione continuata, ai danni della madre. L'uomo ieri sera si è presentato a casa della donna chiedendo, per l'ennesima volta, come era solito fare, i soldi per andare ad acquistare la droga. Al rifiuto della donna, romana di 71 anni, l'uomo ha cominciato a minacciarla anche in presenza dei militari che nel frattempo avevano raggiunto l'abitazione, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112. L'uomo è stato arrestato e successivamente portato in caserma, trattenuto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.