Roma, vuole i soldi per la droga e minaccia i genitori con un coltello: 23enne in manette

Un 23enne italiano, già con precedenti per tentato omicidio, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Bracciano per maltrattamenti in famiglia, minaccia aggravata, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Non appena rientrato a casa in stato di alterazione psico-fisica, il giovane ha preteso dai genitori l'ennesima somma di denaro: 150 euro per acquistare dosi di droga. Il giovane ha mal digerito il rifiuto della madre e dopo aver impugnato un coltello da cucina, ha iniziato a minacciarla di morte. Èstata proprio la vittima a chiamare i carabinieri, dopo essere riuscita ad allontanarsi dall'abitazione, per sfuggire alle violenze.Alla vista dei militari, il giovane ha dato in escandescenze e, in un ulteriore impeto d'ira, si è scagliato, ancora con l'arma in pugno, contro gli stessi. Fortunatamente, i carabinieri sono riusciti a schivare i fendenti ed hanno disarmato l'aggressore e lo hanno bloccato. Dagli accertamenti successivi è emerso che analoghe condotte estorsive andavano avanti da tempo e che il ragazzo, già nel 2015, aveva accoltellato un coetaneo per futili motivi. Dopo l'arresto il 23enne è stato portato nel carcere di Civitavecchia.