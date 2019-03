Roma, «avrei bisogno di una maglia bianca»: su WhatsApp il codice per acquistare droga

La casa di un 28enne romano era la base dello spaccio e WhatsApp veniva usato per comunicare con i "clienti" attraverso messaggi in codice. L'uomo, R.S., è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina dopo una perquisizione nella sua abitazione.



Gli agenti hanno trovato nella camera da letto 9 involucri contenenti hashish – 86 grammi di marjuana e, all’interno di una cassaforte non murata ed aperta 9050,00 euro in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e un foglio con nomi e cifre.



Durante la perquisizione, il giovane ha ricevuto diversi messaggi su whatsapp tra cui: “….avrei bisogno di una maglietta bianca…” - “…vorrei una maglietta verde” – il primo ad indicare cocaina e il secondo marijuana. Per il 28enne romano sono scattate le manette e dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

