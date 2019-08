Roma, lanciano la droga dalla finestra per timore dei controlli: due fratelli arrestati

Gettano dalla finestra bustine di hashish non appena vedono i carabinieri sotto casa. Due fratelli romani 24 e 22 anni, entrambi incensurati, sono stati arrestati dai militari di Tor Bella Monaca con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, residenti in una palazzina di via dell’Archeologia, l'altro pomeriggio, dopo aver notato la presenza dei carabinieri all’interno delle scale del condominio, convinti che fossero diretti a casa loro per un controllo, hanno pensato bene di gettare dalla finestra una busta contenente ben 900 grammi di hashish, che è stata subito recuperata da altri militari. In realtà i carabinieri si erano recati lì per un altro motivo. Dovevano infatti notificare ad un altro condomino, un decreto di aggravamento della pena per motivi legati sempre alla droga. Individuata la finestra dell’appartamento da cui era "piovuta" droga i carabinieri hanno effettuato una perquisizione dell’appartamento. Dopo il recupero dell’hashish, i due fratelli arrestati sono stati portati in caserma; in serata, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati riaccompagnati presso a casa, agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA