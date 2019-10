Roma, 33 chili di droga nascosti nelle valigie: tre corrieri bloccati a Fiumicino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intercettati e arrestati all'aeroporto di Fiumicino tre corrieri di droga: sequestrati complessivamente oltre 33 chilogrammi tra cocaina ed eroina, nascosti nelle valigie. È il bilancio di un'attività di contrasto dei Finanzieri del Comando Provinciale di Roma contro il fenomeno del narcotraffico internazionale, in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'attenzione delle Fiamme Gialle si è soffermata su alcune persone sospette, tra cui una coppia di cittadini brasiliani, in transito a Fiumicino alla volta della Germania, la cui disinvoltura è crollata dinnanzi alla scoperta di numerosi panetti di cocaina purissima, per 18 chilogrammi, occultati all'interno dei bagagli. Un terzo corriere, di nazionalità pakistana, si era dichiarato commerciante di articoli di artigianato mediorientale mostrando ai militari alcuni manufatti da smerciare in Italia ma aveva anche 15 chilogrammi di eroina nascosti nel doppiofondo ricavato nelle pareti del bagaglio. I tre sono stati portati al carcere di Civitavecchia. Le due operazioni, tra le più rilevanti dell'anno, hanno consentito di sventare l'immissione sul mercato di oltre 600.000 dosi, per un controvalore di circa 6 milioni di euro.