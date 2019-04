Droga, due romani arrestati in una villa ad Ardea con tre chili di cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due romani sono stati arrestati dalla polizia ad Ardea per traffico di stupefacenti. Gli investigatori hanno individuato una villa nella disponibilità di uno dei due fermati adibita a laboratorio per la lavorazione della droga.Dentro l'abitazione sono stati rinvenuti circa 3 chili cocaina, confezionata in pacchi da 1 chilo riportanti il marchio “doctor”, più di 4 chili di marijuana e mezzo chilo di hashish, il tutto confezionato in buste sottovuoto e nascosti in un terreno annesso al casale. Inoltre è stata rinvenuta una pistola revolver 38 special con matricola abrasa nonché diverso materiale per il confezionamento ed il taglio, bilancini elettronici di precisione, varie buste.Uno dei due romani è stato fermato a bordo di un’auto a noleggio mentre trasportava un pacco di coca all’interno della villa. La droga avrebbe “prodotto” più di 12 mila dosi di cocaina e più di 30 mila dosi di marijuana. I due sono stati portati in carcere a Velletri.