Droga dello stupro, spaccio sui monopattini a Roma: tra i clienti medici, prof e sportivi. Sei arresti

Martedì 21 Settembre 2021, 07:24 - Ultimo aggiornamento: 07:48

Spacciavano droga a Roma, pusher anche con i monopattini elettrici. Dalle prime luci dell'alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura, che ha disposto diverse misure cautelari a carico di 6 persone (quattro uomini e due donne) di nazionalità italiana, cinese e bengalese, accusate di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Droga dello stupro tra i professionisti

Nel dettaglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno scoperto l'esistenza di due differenti contesti criminali, che operavano nella Capitale e impegnati nello smercio e traffico di droghe sintetiche, come lo Shaboo la Yaba, potenti metamfetamine, ma anche in quello di cocaina e Ghb, conosciuta come «droga dello stupro», per i suoi potenti effetti di disinnesco dei freni inibitori.

Roma, ai domiciliari spaccia lanciando la droga dal balcone: arrestato

Roma, «spacciava tra i giocatori» minorenni: arrestato allenatore di una squadra di calcio dell'Eur

Le droghe sintetiche venivano fornite da una grossista cinese, con base in Toscana, che organizzava il trasporto e la consegna fino a Roma dello stupefacente necessario. In particolare, la sostanza stupefacente arrivava a Roma, tramite corrieri cinesi, che utilizzavano alternativamente mezzi ferroviari o autovetture a noleggio, ben vestiti per non destare sospetti.

Giunta ai pusher romani, la sostanza veniva consegnata ai vari clienti, anche a domicilio, utilizzando monopattini elettrici, in modo da non destare sospetti ed evitare più agevolmente i controlli da parte delle forze dell'ordine. Tra gli assuntori più abituali figuravano professionisti, anche del mondo universitario, ballerini, medici e sportivi.

Ostia, corriere sudanese della droga riesce a evadere dall'ospedale Grassi