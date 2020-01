I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno sorpreso tre giovani mentre si scambiavano 500 g di marijuana in cambio di 3000 euro. I due acquirenti, di 26 e 24 anni senza precedenti, erano addirittura arrivati da L’Aquila per effettuare l’acquisto dal 32enne, già con precedenti, di Cerveteri. Nella sua abitazione i militari hanno sequestrato 3,3 kg di cocaina, 2,7 kg di hashish e 1,450 kg di marijuana e la somma contante di 14.750 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. I tre fermati sono stati dichiarati in arresto e accompagnati presso la Casa Circondariale di Civitavecchia a disposizione della competente Autorità Giudiziaria per rispondere del reato di spaccio e di detenzione di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA