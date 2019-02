Roma, offre droga ai carabinieri in borghese: arrestato

Ieri sera, i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Roma Centro hanno arrestato un 23enne del Gambia, senza fissa dimora, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane ha avvicinato i militari, che transitavano in abiti civili in piazza dei Cinquecento, e ha offerto loro una dose di marijuana. Incredulo, è stato fermato e perquisito: nelle sue tasche nascondeva altre dosi della stessa sostanza e denaro contante, provento dello spaccio. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA