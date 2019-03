© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maxi blitz dei carabinieri a Fiumicino contro il traffico di droga. I militari del Gruppo Ostia con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi fin dalle prime ore della mattina hanno blindato l’Isola Sacra. Controlli a tappeto in quello che è considerato il «triangolo dello spaccio» di Fiumicino: l’area compresa tra via Tago, via Oder e viale Danubio. Tra i cortili e gli scantinati dei comprensori popolari, il traffico delle sostanze stupefacenti scorre senza interruzioni. Un mercato della droga h24 al di là del Tevere che fa concorrenza a quella che resta la «piazza» più influente del mercato: Ostia.È da Ostia che arriva la droga «smerciata» a Fiumicino? È su questo che ora puntano le indagini per risalire alla filiera delle sostanze stupefacenti e dove si riforniscono i pusher locali. «Pesci piccoli», come quello arrestato nell’operazione di ieri mattina. I cieli di Fiumicino, da sempre solcati dagli aerei che decollano e atterrano nel vicino hub internazionale, ieri sono stati percorsi anche dall’elicottero dei carabinieri. L’attività, coordinata dalla visione aerea dell’elicottero dell’Arma e con l’ausilio del fiuto delle unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, ha consentito di arrestare una persona per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.