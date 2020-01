Traffico di stupefacenti, sei arresti dei carabinieri tra Roma e Montecompatri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Carabinieri della Compagnia Casilina, a Roma e a Montecompatri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal Gip del Tribunale su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di 6 indagati (2 in carcere e 3 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all’obbligo di presentazione, ritenuti responsabili, a vario titolo in concorso tra loro, di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Il provvedimento trae origine dall’indagine condotta - da marzo 2017 a febbraio 2018 - dal nucleo operativo della Compagnia, a seguito di arresti nella flagranza del reato di alcuni indagati nel quartiere Centocelle, soprattutto per spaccio di cocaina, verificando successivamente come l’epicentro dell’illecita attività si fosse progressivamente spostato nei quartieri Alessandrino e Torre Maura. A Montecompatri era coinvolta nelle attività una coppia, marito e moglie, agevolati dal ruolo del padre della donna, residente nel quartiere Alessandrino. La droga veniva venduta di volta in volta in luoghi diversi per eludere i controlli delle forze dell'ordine