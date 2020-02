Cinquantasei chili di hashish nel doppiofondo dell'auto, arrestato dai carabinieri sul Gra

Ultimo aggiornamento: 10:46

Percorreva il Grande Raccordo Anulare a velocità sostenuta, quando ha fatto insospettire una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Montesacro che lo ha fermato poco dopo per sottoporlo ad uncontrollo. L'uomo, un 28enne romano, sin da subito si è mostrato nervoso, atteggiamento che ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti che hanno portato ad una scoperta «stupefacente». Durante la perquisizione del veicolo, i Carabinieri hanno individuato due doppifondi: il primo nel vano portabagagli che nascondeva più di 2,5 chili di marijuana, il secondo sotto i sedili anteriori, ricavato con un sistema più sofisticato creato ad hoc, accessibile tramite apertura elettronica con sistema idraulico, dove all'interno erano occultati quasi 56 chili dihashish suddivisi in panetti. L'arrestato è stato accompagnato in caserma dove sarà trattenuto in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.