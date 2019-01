San Basilio, gazebo antipioggia per i bracieri in cui i pusher distruggono la droga

Ultimo aggiornamento: 21:43

A San Basilio, nelle piazze di spaccio, c’è stato un salto di qualità. I pusher e le vedette ora addirittura si servono di alcune tettoie per riparare i bracieri che usano per distruggere le dosi di cocaina se sorpresi dalle forze dell’ordine. Un’attività, quella dello spaccio, che pulsa giorno di notte. Ed ora con l’aggiunta dei gazebo copri bracieri, quando piove gli spacciatori, per sfuggire ad un controllo delle forze dell’ordine, possono gettare la droga nelle fiamme e, quindi, non essere arrestati. Insomma, la storia delle tettoie, in qualche modo, denuncia ancor di più un controllo massiccio del territorio da parte del crimine. A scoprire questa nuova realtà sono stati i carabinieri durante l'ennesimo blitz antidroga.I militari hanno visto su via Corinaldo, le solite vedette ed i pusher. I trafficanti di droga, spacciano come avviene a Scampia. Sono asserragliati nei palazzi poi danno una singola dose a un pusher che la porta all’acquirente che si trova vicino al braciere con tettoia così in caso di bisogno la dose viene distrutta dal fuoco. I militari sono riusciti ad arrestare tre spacciatori: una donna romana e due romeni.Gli investigatori sono stati rapidissimi ed hanno bloccato tre acquirenti subito dopo lo scambio. Sono stati sequestrati diversi grammi di cocaina. L’invenzione dei gazebo, da parte dei trafficanti, getta una luce sinistra sulle piazze di spaccio del quartiere gestite dal crimine organizzato. Una solo piazza rende circa 300.000 euro in una settimana. Non a caso i carabinieri mesi fa arrestarono personaggi legati a San Basilio, gravitanti in associazioni mafiose.