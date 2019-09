Auto trasformata in un deposito di cocaina: arrestato un romano a Talenti

Ha fermato l'auto accostando sulla strada a Talenti e ha venduto cocaina, ma è stato visto dagli agenti di polizia del Commissariato Esquilino. A bordo un romano di 35 anni. Sottoposto a perquisizione personale A.M, è stato trovato in possesso di ulteriori dosi delle medesima sostanza, occultate negli slip. Inoltre gli agenti hanno scoperto che l'uomo nascondeva la droga nel pannello airbag.



Perquisita anche l’autovettura, all’interno del vano airbag, lato passeggero, appositamente modificato, i poliziotti hanno trovato un beauty case in plastica contenente ben 212 involucri di sostanza stupefacente e vari fogli di carta sui quali erano annotati cifre e numeri, come promemoria delle operazioni illecite compiute. © RIPRODUZIONE RISERVATA