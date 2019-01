Roma, droga in auto sul lungomare di Torvaianica: 2 arresti

Con la droga in auto sul lungomare di Torvaianica: i carabinieri hanno arrestato due 25enni e denunciato in stato di libertà una 20enne, tutti cittadini romani, trovati in possesso di hashish e marijuana. Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale romano, i carabinieri hanno notato i tre giovani a bordo di un’autovettura che percorreva il lungomare e li hanno fermati per un controllo. Sentendo un forte odore di sostanza stupefacente che perveniva dall’abitacolo, i militari hanno eseguito una perquisizione trovando 4 g di marijuana, 33 g di hashish e 245 euro in contanti. La successiva perquisizione nelle abitazioni dei fermati ha permesso di rinvenire ulteriori 36 g di marijuana, 70 g di hashish, 1.270 euro, e materiale vario per il taglio e confezionamento dello stupefacente. Gli arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo, mentre la 20enne è stata deferita a piede libero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA