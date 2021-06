Droga, a Tor Bella Monaca altri 4 arresti

I carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato 4 persone nel quartiere Tor Bella Monaca. In manette è finito un 55enne tunisino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, notato aggirarsi con fare sospetto in una nota piazza di spaccio: nelle sue tasche, i militari hanno rinvenuto 34 dosi di cocaina e 305 euro, ritenuti provento di attività illecita. In via dell'Archeologia, i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno fermato per un controllo un 18enne trovandolo in possesso di 26 dosi di hashish: nella sua abitazione all’interno della sua camera da letto, hanno trovato altri tre involucri contenenti 600 g della stessa droga e 685 euro in contanti. Arrestato anche un 45enne originario di Napoli trovato in possesso di 36 g di cocaina nella sua abitazione all’interno di un cassetto.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, arrestati 6 spacciatori: operazione dei carabinieri contro... IL CASO Roma, cadavere in una valigia: orrore a Pietralata L'OPERAZIONE Tor Bella Monaca, blitz dei carabinieri: 21 arresti, azzerata...

I militari hanno anche rintracciato un 16enne romano, già sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità per precedenti reati, al quale è stata notificata l'ordinanza di sostituzione della misura in atto con quella della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma - Ufficio del Gip in data 11 maggio 2021. Il minore è stato quindi arrestato e tradotto presso l'istituto penale per minorenni di Roma – Casal del Marmo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.