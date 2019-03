Aveva allestito un bazar della droga nel garage di casa: fermato dai carabinieri

Aveva nascosto quasi un chilo di stupefacenti in garage e lì “riceveva” i clienti per vendere la droga al dettaglio. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno arrestato un 28enne romano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine di un’attività antidroga, i militari hanno localizzato un box-auto in uso all’uomo, dove da giorni, era stato notato uno strano via vai di giovani. L'altro pomeriggio, scattato il blitz, i carabinieri hanno perquisito il garage, in via Prasso al Portuense, rinvenendo circa mezzo chilo di marijuana, oltre 200 g di hashish e più di 60 g di cocaina, nonché tutto il materiale per il confezionamento della droga. Dopo l’arresto il 28enne è stato accompagnato presso la sua abitazione, sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima. © RIPRODUZIONE RISERVATA