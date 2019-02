Roma, operazione antidroga dei carabinieri: fermati otto spacciatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovi controlli antidroga dei carabinieri, ancora arresti, denunce e sequestri di ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Nelle ultime 24 ore, i militari del comando provinciale di Roma hanno passato al setaccio le più note piazze di spaccio, senza sottovalutare i quartieri meno «noti» sotto il profilo delle attività illecite. Il bilancio è di 8 persone arrestate e altre 2 denunciate a piede libero tra Prenestino-Labicano, Colle Oppio, Quartaccio, Trastevere, San Lorenzo, piazza Vittorio, Colle Prenestino, Gianicolense e Bravetta. Sono stati sequestraticomplessivamente circa 2 chili di hashish e centinaia di dosi tra marijuana, cocaina ed eroina. Requisiti anche circa 700 euro in contanti ritenuti provento illecito dei pusher finiti in manette. Una donna romana di 33 anni,incensurata, è stata trovata in possesso di oltre 1,8 Kg di hashish suddivisi in panetti sparpagliati nella sua abitazione di via Andersen. Nell'appartamento, i militari della Stazione Roma Ottavia hanno scoperto anche glistrumenti per la pesatura, il confezionamento e il taglio dello stupefacente. Un romano di 19 anni, nella Capitalesenza fissa dimora e con precedenti è stato, invece arrestato in piazza Vittorio. Lo spacciatore è stato sorpreso mentre vendeva dosi di hashish. A fermarlo sono stati i carabinieri della Stazione Roma piazza Dante.