28 Marzo 2021

«Pronto? In quell'appartamento c'è droga». E' stata una telefonata anonima al 112 a far scattare la perquisizione in un’abitazione nel quartiere San Basilio che ha portato al sequestro di centinaia di dosi di droga e all’arresto di un 21enne. I carabinieri della Stazione Roma San Basilio ricevuta la segnalazione hanno deciso di intervenire subito in un appartamento in via Corinaldo.

I militari hanno trovato in casa il giovane romano senza occupazione e con precedenti. L’accurata ispezione ha portato al sequestro di 32 g di cocaina, 28 g di marijuana e 14 g di hashish, già in dosi, che erano nascoste in un mobile della camera da letto. Il 21enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.