Roma, da San Lorenzo alla Borghesiana 14 arresti per droga

Quattordici arresti, oltre quattro chili di droga sequestrati, tra marijuana, cocaina, eroina «rosa» e hashish. É il bilancio dei controlli svolti la scorsa settimana. Diversi i quartieri romani e del litorale controllati dagli agenti della polizia. Nella zona di San Lorenzo un 33enne del gambia nascondeva all'interno di due succhi di frutta un involucro che conteneva marijuana ed eroina. Due romani sono stati invece bloccati mentre effettuavano «consegne a domicilio» in zona Casilino e Romanina: in una busta di cellophane avevano 44 dosi di cocaina pronte per essere distribuite e circa 500 euro in contanti. M.S. romano del '79, è stato invece arrestato dagli agenti del commissariato Colombo in via Tiberio Imperatore - perché trovato con 18 grammi di cocaina e 3 di hashish e 250 euro. Stessa sorte è toccata a P.A. 54enne romano e C.M. 51enne romana. Arrestati per detenzione dagli agenti della polizia del commissariato Appio perché trovati con 50 grammi di cocaina e 30 di eroina. Arresti anche ad Anzio e alla Borghesiana.

