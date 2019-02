Dossier della Municipale: doppie file e guida al cellulare l'assedio da Prati a Tor Bella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli irriducibili della doppia fila? A Monteverde. E dove proprio non si può fare a meno di sfidare la sorte guidando mentre si parla al telefonino senza vivavoce? A Tor Bella Monaca. I più irrispettosi nei confronti di pedoni e disabili? Quelli che parcheggiano auto e furgoni sulle strisce pedonali: la maggior parte scorrazza per le strade del Prenestino. La speciale classifica delle cattive abitudini dei romani al volante viene fuori dai dati relativi alle multe comminate dagli agenti della Polizia locale durante tutto il 2018.GUINNESSSi tratta di numeri che non tengono conto delle infrazioni rilevate al passaggio della Ztl o da altre telecamere, fatta eccezione per il temutissimo street control. Ovunque la contestazione più diffusa è quella della sosta in corrispondenza dei cartelli che indicano il divieto di fermata, ma poi ciascuna zona di Roma, a seconda anche dell'estensione e del tipo di urbanizzazione, racconta vizi e malcostumi propri. Prendiamo il passaggio con il semaforo rosso. Il guinness spetta al Centro, dove l'anno scorso sono stati emessi 3.300 verbali. Seguono i Parioli (2.300), il Tuscolano (1.300) e di nuovo a Monteverde-Portuense (1.300).In Prati sono stati pizzicati in 113 a guidare contromano ed è il dato comparativo più alto rispetto agli altri municipi: nel territorio coperto dal VI Gruppo Torri, in periferia non superano la trentina. È qui, invece, che gli agenti della polizia locale hanno interrotto pericolose conversazioni al telefono cellulare: una media di 75 al mese, per un totale di 900 nel 2018. Segue il passaggio con semaforo rosso. Al Tuscolano si contano 9.100 multe elevate per sosta affiancata ad altro veicolo vale a dire doppia fila, seguito da sosta davanti ai cassonetti, altra abitudine difficile da estirpare per i romani che, spesso, bloccano il lavoro dei mezzi dell'Ama.PARCHEGGIO CREATIVONella zona di competenza dell'VIII Gruppo Tintoretto, spiccano le 2.500 multe staccate dai vigili per parcheggio creativo al centro della carreggiata e le 2.000 per sosta su stalli riservati a moto e motorini. Anche nel vicino Eur in molti (troppi) finiscono per lasciare l'auto un po' come capita, occupando spazi nelle ampie strade che contraddistinguono il quartiere razionalista, soprattutto nelle ore di apertura degli uffici. Duemila le multe per lo stesso tipo di infrazione anche avvicinandosi a Ostia-Acilia, dove il gruppo Mare nel 2018 ha elevato anche 1.500 sanzioni per sosta in doppia fila. In zona Marconi si registra il più alto numero in assoluto delle soste in divieto di fermata con rimozione forzata: 3.200 multe ad altrettanti temerari affatto spaventati dall'arrivo del carrattrezzi.Monte Mario si contraddistingue per le contestazioni di parcheggio sulle strisce: 4.600. Mentre sulla Cassia sono state elevate 2.700 contravvenzioni per la sosta sul marciapiede. E Monteverde? Qui le multe per doppia fila sono state ben 9.900, un autentico record se si pensa che, poco più in là, all'Aurelio, si sono fermate a 5.400. Seguono l'Appio e il Tuscolano - dove regine sono le vie dello shopping - che ne contano 9.100.A. Mar.Fa.Ro.