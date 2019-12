Sul sito Roma Capitale attivo un nuovo banner con la lista dei centri antiviolenza

Un progetto semplice, pratico e importante per tutte le donne che hanno bisogno di aiuto. «Contro la violenza sulle donne è stato attivato sul sito di Roma Capitale un nuovo banner, che porta direttamente alla lista di tutti i centri antiviolenza e gli sportelli attivi sul territorio cittadino, dove trovare subito i contatti per chiedere aiuto», questo l'annuncio su Facebook dell'assessore alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Veronica Mammì. L'orientamento dei cittadini fra i vari servizi è fondamentale, e un banner simile offre un canale immediato per trovare informazioni, contatti e servizi attivabili per le donne che subiscono violenze e per i loro figli. Spiega l'assessore: «Questa pagina contiene non solo le informazioni sui centri antiviolenza di Roma Capitale, ma anche sui centri e sugli sportelli di altre istituzioni, come Regione, Municipi, Ospedali e Asl, attivi sul territorio, oltre che il link diretto al sito per il 1522, numero nazionale antiviolenza ed antistalking».

