Roma, donna trovata morta in cas:, è giallo sulla Cassia

Giallo sulla Cassia. Una donna è stata trovata morta nella sua casa in via Vibio Mariano. La polizia è stata chiamata dal 118 che evidentemente può avere notato qualcosa di strano. Per ora, qualunque ipotesi regge: potrebbe essersi trattato di un suicidio, ma anche un malore o un omicidio. Sul posto anche la Polizia Scientifica. Una storia che per gli investigatori ha alcuni elementi che sembrano non tornare.

