Roma, «Mi servono soldi per comprare le medicine»: donna rapina tassista, arrestata

Aveva preso il taxi e impietosito il tassista dicendo che doveva acquistare urgentemente farmaci per il figlio ma non aveva con sè i soldi. L'uomo allora si era messo subito a disposizione della donna prestandole i soldi per le medicine e riaccompagnandola a casa. I due avevano preso poi un appuntamento per il pomeriggio: la donna, infatti, aveva promesso di restituire il debito. E invece all'incontro la truffatrice si era presentata con una mano sul fianco e, dopo essersi fatta portare da via Ferrini a via Guerra, aveva minacciato il tassista affermando di avere una pistola:

50 euro

La donna, però, è stata rintracciata grazie alla denuncia dell'uomo che ai poliziotti del commissariato Romanina, oltre che una dettagliata descrizione della 45enne, ha consegnato una pen drive contenente il filmato dei fatti ripreso dalle telecamere di sicurezza all'interno del veicolo. Gli accertamenti hanno permesso di rilevare a suo carico numerosi precedenti. La donna è stata arrestata.

«Dammi».