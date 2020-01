Una donna è morta questa mattina a causa di un incendio in un appartamento in un palazzo di tre piani in zona Case Rosse in via Civitacampomarano, nella parte più esterna della Tiburtina, Roma. Sul posto sono arrivate diverse squadre di pompieri del comando provinciale e del 118. La vittima è Annamaria Alivernini. Ultimo aggiornamento: 11:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA