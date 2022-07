Roma, donna trovata morta in casa: non si avevano notizie di lei da una settimana. Il cadavere tra i rifiuti

Dramma della solitudine a Roma. Non si avevano più sue notizie da circa una settimana e per questo i vicini di casa hanno allertato i soccorsi. Una volta entrati, gli agenti del commissariato Serpentara-Fidene, con l'ausilio dei vigili del fuoco, hanno trovato il cadavere di una donna, 82enne, riverso a terra in evidente stato di decomposizione.

Cadavere trovato a Vigne Nuove

La scoperta in un appartamento al quarto piano di una palazzina in via delle Vigne Nuove. Sul corpo non stati riscontrati segni di violenza, ma la casa era in pessime condizioni igienico sanitarie. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Disposta l'autopsia. La morte, secondo una prima analisi, risalirebbe a circa una settimana.