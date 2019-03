Roma, donna in trappola nell'appartamento a in fiamme: è gravissima

Grave donna in trappola nell'appartamento in fiamme ieri pomeriggio in via Lodi a Roma. L'incendio si è sviluppato intorno alle 17.30 nell'abitazione al secondo piano di una donna che vive da sola propagandosi a tutti i locali. Le altissime temperature raggiunte hanno fatto saltare le pignatte del solaio arrivando a fondere anche l'alluminio dei termosifoni. Sono arrivate tre squadre di vigili del fuoco tra cui quella del distaccamento di Frascati, e gli agenti di una volante di polizia.



Per soccorrere la donna rimasta ustionata è stato necessario anche l'intervento di una ambulanza del 118 che, in codice giallo, l'ha trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Tor Vergata. L'appartamento è stato dichiarato inagibile.

