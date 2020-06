Roma, donna si fa la doccia alla fontana vicino alla basilica di San Giovanni

Una fontana usata come bidet in pieno centro a Roma. I passanti «sono rimasti letteralmente esterrefatti nel vedere una donna nuda che, alle 10 di questa mattina e per tantissimo tempo, si faceva il bidet ad una fontanella appena riattivata in via Giuseppe Siccardi, angolo via Carlo Felice a pochissima distanza dalla Basilica di San Giovanni in Laterano e da Porta Maggiore». Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina.

«Lo testimonia un video girato da un cittadino che me lo ha inoltrato - spiega Figliomeni - chiedendomi se è possibile assistere a questa vergogna nel centro di Roma senza alcun controllo da parte dell'amministrazione a guida Raggi con il sindaco che, invece di preoccuparsi di evitare che cittadini e turisti assistano a questi eventi, lancia i soliti spot senza risolvere i problemi. Rammentiamo che lo spettacolo indecoroso, se così si può chiamare ed a cui hanno assistito i cittadini sbigottiti, è accaduto anche a pochissimi metri dal palazzo Inps occupato di via Santa Croce in Gerusalemme che, oltre a non essere stato sgomberato, è il luogo dove si organizzano dei rave party a spese della collettività, come quello di Capodanno tollerato da Raggi e compagni di sinistra, ed ha avuto la riattivazione dell'energia elettrica da parte dell'elemosiniere del Vaticano. Presenteremo una interrogazione urgente al sindaco per sapere se intende attivarsi per tutelare anche i cittadini che pagano le tasse e chiedere quali iniziative intende intraprendere per debellare questi atteggiamenti vergognosi».

