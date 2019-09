«Aveva minacciato di morte mio figlio», donna denuncia le violenze del marito e lo fa arrestare

La minaccia di morte al figlio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Era disperata, la donna che ieri in zona Borghesiana a Roma, è scesa in strada per chiedere aiuto, dopo l'ultima aggressione del marito. Già nei giorni scorsi si era rivolta alle forze dell'ordine denunciando le violenze subìte. L'ultima è stata la minaccia di morte nei confronti del figlio maggiorenne.

Mentre la donna parlava con gli agenti, l'uomo che si stava allontanando è tornato indietro e si è scagliato di nuovo contro la moglie. A quel punto i poliziotti sono riusciti a bloccarlo ed arrestarlo, dopo aver raccolto lo sfogo della donna che ha riferito di temere seriamente per la sua vita e per quella dei due figli. Il 59enne ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.



