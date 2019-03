Roma, doni dalla Gdf ai piccoli pazienti dell'ospedale Grassi di Ostia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Kit scolastici e giocattoli ai bambini degenti nel reparto di pediatria ed alcuni apparecchi medicali ai reparti di ginecologia e pediatria. Li consegneranno domani, presso l’Ospedale G.B. Grassi di Ostia, il Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Raffaele Romano, ed una delegazione di dirigenti ed atleti delle Fiamme Gialle. Ad accogliere la delegazione, ci saranno, tra gli altri, il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario dell’Azienda Usl Roma 3, Vitaliano De Salazar e Simona Amato, oltre al Direttore Sanitario del Grassi, Maria Grazia Budroni. Inoltre, in tale occasione una rappresentante della Onlus «Cicogne d’Amare», Rita Gentile, consegnerà al Direttore Generale, in maniera simbolica, un contributo economico che servirà per l’acquisto di strumentazioni ed attrezzature necessarie per i Reparti di Ginecologia e Pediatria, raccolto in occasione della manifestazione, «In goal ? per la sicurezza e la solidarietà», svoltasi il 20 dicembre 2018, ed organizzata con la collaborazione del Centro Sportivo della Guardia di Finanza.