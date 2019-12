"Christmas in love" nel segno della beneficienza per i piccoli pazienti del Bambino Gesù

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una fiorista, una wedding planner e una location tra le più suggestive della Capitale. No, non si tratta di un matrimonio a pochi giorni ormai dal Natale, ma di un evento di beneficenza pensato per i bambini malati di tumore.Si terrà il prossimo 9 novembre il consueto- evento natalizio che da 3 anni viene organizzato a villa Dino - ma stavolta nel segno della "charity". L'intero ricavato della serata, infatti, sarà devoluto interamente allae al reparto oncologico del professor. E' possibile donareLa partecipazione da parte degli sponsor sarà totale, tutti contribuiranno gratuitamente alla realizzazione di questo progetto. L'atmosfera sarà impreziosita dalle creazioni floreali di Rosella Antonelli e dalla wedding planner Roberta Torresan. Per tutte le informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito internet dell' evento