Roma, evade dai domiciliari e deruba un cliente al supermercato

Evade dagli arresti domiciliari e deruba un cliente di un supermercato. Arrestato dalla polizia. Un 42enne di Pomezia si aggirava all’interno di un supermercato di Ostia in cerca della vittima da derubare. Si è avvicinato ad un cliente che stava scegliendo cosa prendere dagli scaffali e si è impossessato del suo borsello, lasciato per un attimo incustodito nel carrello della spesa. Il derubato ha iniziato a gridare, allertando la vigilanza che ha subito chiamato il numero unico del pronto intervento. Sul posto è giunta in breve una pattuglia del commissariato Lido, che ha individuato il ladro e lo ha bloccato. Condotto in ufficio l’uomo, un 42enne di Pomezia, è risultato essere agli arresti domiciliari. Pertanto, al termine degli accertamenti è stato arrestato. Dovrà rispondere di furto e di evasione. © RIPRODUZIONE RISERVATA